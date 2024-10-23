Скатились по наклонной: дети российских звезд, страдавшие пагубной зависимостью

Отпрыски знаменитостей, чья жизнь превратилась в сущий кошмар из-за алкоголя и запрещенных веществ. Леся Кафельникова соцсетиСчитается, что ребенку, родившемуся в семье известных родителей, очень повезло, ведь с малых лет он ни в чем не нуждается.