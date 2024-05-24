Командующий 20-й армией ВС РФ Ахмедов «выведен в распоряжение»

Ряд военкоров и военных блогеров в своих телеграм-каналах сообщают о снятии с должности командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа генерал-майора Сухраба Ахмедова, уточняя, что пока он выведен в распоряжение, но ситуация в развитии.
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