Командующий 20-й армией ВС РФ Ахмедов «выведен в распоряжение»

Ряд военкоров и военных блогеров в своих телеграм-каналах сообщают о снятии с должности командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа генерал-майора Сухраба Ахмедова, уточняя, что пока он выведен в распоряжение, но ситуация в развитии.