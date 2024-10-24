Новоаннинцев приглашают на празднование Дня работника сельского хозяйства, которое состоится в субботу, 26 октября! 🌾8-00 - 14.
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Новоаннинцев приглашают на празднование Дня работника сельского хозяйства, которое состоится в субботу, 26 октября! 🌾8-00 - 14.