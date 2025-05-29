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Политика как она есть

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Военблогер назвал количество пропавших без вести солдат ВСУ

Военблогер назвал количество пропавших без вести солдат ВСУ

Количество пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышает 400 тысяч человек. Их количество назвал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

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