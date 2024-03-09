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Сенатор Джабаров предложил сместить границу Украины после массовой атаки дронов

Сенатор Джабаров предложил сместить границу Украины после массовой атаки дронов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что смещение границы Украины поможет России избежать новых ударов дронов по регионам страны.

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