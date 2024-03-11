Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Новости из «дружного Челябинска»

Новости из «дружного Челябинска»

Там, кстати, сейчас судят банду ваххабитов из Таджикистана, которые зарезали русского школьника. На фото счастливые обладатели жилищных сертификатов, которых щедро профинансировали российские налогоплательщики.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
😱😱😱
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11 час.
СВ
Сергей Васильевич
https://stoneforest.ru/event/history/mara-salvatrucha/
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5 час.
Ольга Каширина
Может быть, хватит устраивать кишлаки на русской земле?   Пусть возвращаются домой.    Все это делается за счет русских люди, которым даже крохи из  этих воздаяний не перепадают.
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5 час.

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