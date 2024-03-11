Там, кстати, сейчас судят банду ваххабитов из Таджикистана, которые зарезали русского школьника. На фото счастливые обладатели жилищных сертификатов, которых щедро профинансировали российские налогоплательщики.
Новости из «дружного Челябинска»
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
😱😱😱
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11 час.
СВ
Сергей Васильевич
https://stoneforest.ru/event/history/mara-salvatrucha/
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5 час.
Ольга Каширина
Может быть, хватит устраивать кишлаки на русской земле? Пусть возвращаются домой. Все это делается за счет русских люди, которым даже крохи из этих воздаяний не перепадают.
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5 час.
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