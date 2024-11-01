Минобрнауки утвердит новые минимальные баллы для поступления в вузы: какие изменения ждут абитуриентов? Ольга ВайленкоМинистерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который определяет минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные учебные заведения.