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Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН

Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН

Президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы открыть путь к легитимным переговорам по украинскому урегулированию.

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