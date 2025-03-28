Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН

Президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы открыть путь к легитимным переговорам по украинскому урегулированию.
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