Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском разработчик карьеров утаил 100 миллионов рублей налогов

Под Смоленском разработчик карьеров утаил 100 миллионов рублей налогов

Смоленский коммерсант внёс ложные данные в декларации за три года Руководителя компании, занимающейся разработкой гравийных и песчаных карьеров в Угранском районе Смоленской области, силовики подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - на сумму свыше 99 млн руб.

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