Под Смоленском разработчик карьеров утаил 100 миллионов рублей налогов

Смоленский коммерсант внёс ложные данные в декларации за три года Руководителя компании, занимающейся разработкой гравийных и песчаных карьеров в Угранском районе Смоленской области, силовики подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - на сумму свыше 99 млн руб.