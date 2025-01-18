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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Еремин об Александре Гомельском: «Он был новатором. Каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты - каких специалистов только ни пробовал»

Легендарный тренер ушел из жизни 16 августа 2005 года в возрасте 77 лет. 18 января 2025‑го ему могло бы исполниться 97 лет.

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