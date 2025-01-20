В США 154-килограмовая женщина села на 10-летнего ребенка, он не выжил

Приемная мать из США получила срок после того, как села на ребенка. Об этом сообщает The Mirror USA. Инцидент произошел в Индиане в прошлом году, но приговор 49-летней женщине по имени Дженнифер Ли Уилсон вынесли только сейчас.
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