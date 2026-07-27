В Пермском крае задержаны участники преступной группы, занимавшиеся хищением выплат у военнослужащих

Сотрудниками Управления МВД России по г. Перми совместно с УФСБ по Пермскому краю и УФСБ России по Центральному военному округу, при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны женщина 1980 года рождения и мужчина 1989 года рождения.