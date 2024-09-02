Ynet: 29 человек задержали во время акции в поддержку заложников в Тель-Авиве

29 человек задержали во время демонстраций в Тель-Авиве, сообщили в издании Ynet.Ранее протестующие вышли на улицы города, призывая правительство заключить сделку с палестинским движением ХАМАС для освобождения заложников в секторе Газа.
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