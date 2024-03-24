Захарова: любая фраза США, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о том, что власти Украины не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
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