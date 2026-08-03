При атаке ВСУ под Белгородом погибла девочка, Иран может разблокировать Ормузский пролив: главное за сутки

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. В Белгородской области атака украинского беспилотника унесла жизнь 13-летней девочки, Тегеран заявил о скором завершении переговоров с Оманом по будущему судоходства через Ормузский пролив, а российское Минобороны отчиталось о новых ударах по военным объектам Украины.
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