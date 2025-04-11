В музыкальной школе на Гончарова пройдёт День открытых дверей

В детской музыкальной школе №66 в Бутырском районе 12 и 13 апреля пройдет День открытых дверей. Это уникальная возможность познакомиться с миром музыки, узнать о программах обучения и задать все интересующие вопросы.
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