«Опасные ссоры»: Экс-секретарь Зеленского обвинила его в нападках на Трампа Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила его в опасном обострении отношений с Дональдом Трампом.
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