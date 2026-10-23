Западный берег и сектор Газа: премьер-министр Израиля (премьер-министр) Биньямин Нетаньяху приказал оцепить Хеврон и заблокировать все въезды и выезды на Западный берег с утра после того, как палестинские нападавшие застрелили и ранили пять человек на Иудейском перекрестке шоссе 35 недалеко от Хеврона ранее в тот же день в результате предполагаемого террористического нападения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым