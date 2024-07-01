Silvergate Bank согласился урегулировать тяжбу с SEC

SEC подала в суд на Silvergate Capital Corporation, указав на переводы через FTX и обвинив дружественный к криптовалюте банк в предоставлении общественности ложных заявлений о своих процедурах по борьбе с отмыванием денег.
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