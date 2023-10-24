Торговля между Россией и Северной Кореей резко выросла после визита Ким Чен Ына

После визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию в прошлом месяце товарооборот между двумя странами значительно увеличился, а на конец этого месяца запланированы новые отправки северокорейских рабочих.
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