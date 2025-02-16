Кир Стармер заявил, что Великобритания готова направить войска на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для The Daily Telegraph заявил, что страна готова разместить свои войска на Украине, если это потребуется для обеспечения безопасности украинских властей и урегулирования конфликта.
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