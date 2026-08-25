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От «чёрных лебедей» до долгов эмитентов: взгляд ЦБ на ситуацию на бирже

От «чёрных лебедей» до долгов эмитентов: взгляд ЦБ на ситуацию на бирже

Несмотря на резкие колебания котировок и экстраординарные события вроде блокировки активов в 2022 году, динамика цен на отечественном фондовом рынке в основном обусловлена объективными экономическими факторами.

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