В Луганске поймали соучастника покушения на Прозорова, которого завербовала сотрудница СБУ

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили, что ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, автомобиль которого был взорван в Москве.
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