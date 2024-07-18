WP: Пелоси сообщила законодателям, что Байдена можно убедить сняться с выборов

Экс-спикер Конгресса Нэнси Пелоси обратилась к представителям Демпартии, указав им на то, что в обозримом будущем лидера Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена, возможно окажется уговорить отказаться от участия в выборах.
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