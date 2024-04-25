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Программа реновации: 113 новостроек возводится на месте снесенных домов

По программе реновации жилья в Москве, направленной на улучшение жилищных условий жителей, снос ветхого малоэтажного жилого фонда и строительство новостроек на освободившейся территориях, сегодня возводятся 113 новостроек.

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