Польский евродепутат призвала пересмотреть отношения Варшавы с Киевом

Депутат Европарламента от Польши потребовала изменить курс Варшавы в отношении Киева, возмутившись решением Зеленского о «пантеоне героев»: по ее словам, Польша погашает кредиты Украины и передает технику, а в ответ получает «плевок в лицо» в виде героизации пособников фашизма.