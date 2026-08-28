Польский евродепутат призвала пересмотреть отношения Варшавы с Киевом

Депутат Европарламента от Польши потребовала изменить курс Варшавы в отношении Киева, возмутившись решением Зеленского о «пантеоне героев»: по ее словам, Польша погашает кредиты Украины и передает технику, а в ответ получает «плевок в лицо» в виде героизации пособников фашизма.
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