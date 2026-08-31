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Новость, от которой Зеленского должен хватить инсульт

Новость, от которой Зеленского должен хватить инсульт

Американские военные сегодняшней ночью отбивали иранскую ракетную атаку на свои объекты в Иордании. При этом количество потраченных противоракет PAC-3 к ЗРК Patriot составило внушительные 160 единиц.

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