Техногенное воздействие назвали новым фактором разрушения побережье Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Техногенное воздействие стало новым существенным фактором, который влияет на обрушение высоких берегов на морском побережье Севастополя, сообщили ТАСС в правительстве региона.
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