Запрещенные для водителей лекарства предложили маркировать

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий обязательную «запрещающую» маркировку лекарственных препаратов, употребление которых в период управления транспортным средством грозит привлечением к административной ответственности.
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