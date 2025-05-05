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Парламентская газета

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Запрещенные для водителей лекарства предложили маркировать

Запрещенные для водителей лекарства предложили маркировать

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий обязательную «запрещающую» маркировку лекарственных препаратов, употребление которых в период управления транспортным средством грозит привлечением к административной ответственности.

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