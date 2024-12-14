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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Помазуна: «Если Илья и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его купят. Это будет полноценный трансфер, а не аренда»

В этом сезоне вратарь не провел ни одного матча за команду. – Может ли Илья уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна? – Думаю, что если Помазун и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит.

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