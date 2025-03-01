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NYT: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ

NYT: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ

Global Look Press/Ron Sachs/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп после произошедшей перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским может запретить делиться с Вооруженными силами Украины (ВСУ) данными разведки, сообщили в The New York Times.

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