NYT: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ

Global Look Press/Ron Sachs/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп после произошедшей перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским может запретить делиться с Вооруженными силами Украины (ВСУ) данными разведки, сообщили в The New York Times.
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