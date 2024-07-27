Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения, сообщает Росавиация. По имеющейся информации, направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии