Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года

Италия проведет международную конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля следующего года. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров в Риме с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
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