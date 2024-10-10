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Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года

Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года

Италия проведет международную конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля следующего года. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров в Риме с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
&quot;Рада объявить&quot;... Радостная дура !
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17 час.
Влад Владимиров
Не было печали, но там купила тупая баба порося... Теперь не знает, куда деваться ей от его  вони и его грязи... А это просто доказала там , что нет у таких в бошке ума... Сами себе проблемы создают, поддерживая изначально мразей...
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16 час.

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