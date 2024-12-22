🇨🇩 Срыв мирного процесса на востоке ДРК и новое наступление боевиков М23 В течение последних нескольких месяцев между руандийскими и конголезскими представителями шли переговоры при посредничестве Анголы.
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🇨🇩 Срыв мирного процесса на востоке ДРК и новое наступление боевиков М23 В течение последних нескольких месяцев между руандийскими и конголезскими представителями шли переговоры при посредничестве Анголы.
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