Антирекорд: больше тысячи больных COVID-19 выявили за сутки в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость коронавирусом впервые превысила в Удмуртии тысячу случаев за сутки. По данным на утро 29 января выявлено 1 035 новых заражений, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией на своей странице «ВКонтакте».