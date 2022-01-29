SUSANIN

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Антирекорд: больше тысячи больных COVID-19 выявили за сутки в Удмуртии

Антирекорд: больше тысячи больных COVID-19 выявили за сутки в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость коронавирусом впервые превысила в Удмуртии тысячу случаев за сутки. По данным на утро 29 января выявлено 1 035 новых заражений, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией на своей странице «ВКонтакте».

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