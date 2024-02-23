Француз Симон стал тренером-консультантом Медведева

Бывший теннисист Жиль Симон присоединился к тренерской команде россиянина Даниила Медведева. Основным наставником Медведева останется другой француз Жиль Сервара, а Симон будет периодически помогать им в качестве консультанта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии