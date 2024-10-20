Новая технология позволила сфотографировать процесс овуляции в живых клетках

Ученые из Института мультидисциплинарных исследований Общества Макса Планка (Германия) разработали новую технологию, которая позволяет детально наблюдать за процессом овуляции, предоставив важные новые данные о репродукции и фертильности, сообщает iflScience.
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