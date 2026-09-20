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Мировое обозрение

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Памфилова: Непопулярные у себя лидеры Запада не вправе судить о выборах в России

Памфилова: Непопулярные у себя лидеры Запада не вправе судить о выборах в России

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила с жесткой отповедью западным критикам российского избирательного процесса, поставив под сомнение само моральное право иностранных политиков давать оценки чужой электоральной системе.

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