Памфилова: Непопулярные у себя лидеры Запада не вправе судить о выборах в России

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила с жесткой отповедью западным критикам российского избирательного процесса, поставив под сомнение само моральное право иностранных политиков давать оценки чужой электоральной системе.
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