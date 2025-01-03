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Тренер «Нанта» Комбуаре заявил, что больше не будет общаться с прессой: «Вы все единогласно писали, что я больше не работаю здесь. Я ожидал признания ошибки и извинений, но ничего не произошло»

«Извините, я попрошу вас не перебивать меня. Сейчас я скажу то, что вас удивит. По крайней мере, я так думаю.

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