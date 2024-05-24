Дочерняя компания "Газпрома" получила в управление предприятие Bosch в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая /Синьхуа/ -- ООО "БСХ бытовые приборы", принадлежавшее ранее дочерней компании немецкой транснациональной компании Bosch, перешло под управление российского акционерного общества "Газпром бытовые системы", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц РФ.
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