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Военнослужащий группировки «Север» поделился подробностями боя за Ольховатку Харьковской области

Военнослужащий группировки «Север» поделился подробностями боя за Ольховатку Харьковской области

Заместитель командира роты с позывным «Тарк»  рассказал о том, как действовали российские военнослужащие при взятии Ольховатки на Харьковском участке фронта.

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