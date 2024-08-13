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Царьград

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"Марионетки США терпят крах по всем направлениям": Дотком – о доминировании России над Украиной и НАТО

"Марионетки США терпят крах по всем направлениям": Дотком – о доминировании России над Украиной и НАТО

Предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Ким Дотком заявил, что Россия доминирует не только над Украиной, но и над Североатлантическим альянсом.

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