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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тереза Йохауг: «Было так приятно одержать первую победу на «Тур де Ски». Я уже немного старая и медленная»

Норвежская лыжница выиграла гонку, опередив ближайших преследовательниц Терезу Штадлобер и Астрид Ойре Шлинн на 30,6 секунды.

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