Проезд для детей из многодетных семей в Приангарье станет бесплатным

В Иркутской области с 1 сентября проезд для детей из многодетных семей будет бесплатным. Сегодня, 30 мая, сессия Законодательного собрания региона приняла соответствующие изменения в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».