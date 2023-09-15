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Чем закусывали водку в СССР

Чем закусывали водку в СССР

Культура употребления водки в Советском Союзе была довольно специфической. Но вспоминаются эти моменты все равно с легким умилением.

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Комментарии
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Багаев Андрей
автору в дополнение. Указав про посиделки домашние, в забегаловках,в гаражах, на улице во дворе, забыл выделить один довольно большой пласт места употребления. С конца сороковых годов начали массово давать работникам сады и если изначально там как правило стоял какой-то скворечник(будка для инструмента) то к концу 60х стали появляться довольно приличные( по тем временам) домики. Так вот там тоже частенько употребляли водку, закусывали в прямом смысле &quot;что бог подал&quot; огурцы помидоры лук ягоды и прочие дары сада огорода, к концу лета - яблоки, ну и заготовки из погреба.
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