Махачев победил американца Порье и побил рекорд своего земляка Хабиба

Россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде американца Дастина Порье. Главный бой на турнире UFC 302 в легком весе между Махачевым и Порье прошел в ночь на 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси).
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