Военные лётчики на Камчатке приняли участие в акции «Своих не бросаем»

Военные лётчики на Камчатке приняли участие в акции «Своих не бросаем»

Участники поддержали военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине и жителей Донбасса, оказавшихся в центре гуманитарной катастрофы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх