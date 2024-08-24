Врач Белоусов: жвачка без сахара может помочь избавиться от изжоги

Неприятное состояния жжения за грудиной – изжогу– можно подавить без лекарств. Это можно сделать изменением рациона, поднятием изголовья кровати, жвачкой без сахара и избеганием тесной одежды, рассказал "Газете.
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