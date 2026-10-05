Полетную программу из Омска в Ташкент планируют продлить на осень и зиму. Авиаперевозчик Centrum Air заявил выполнение прямого рейса Ташкент – Омск – Ташкент в осенне-зимнем расписании, сообщили в местном аэропорту.
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