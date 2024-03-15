"За президента!": Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной сходили на выборы

В России впервые стартовало трёхдневное голосование, "поставить галочку" теперь можно дистанционно.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина приехали голосовать на избирательный участок № 92.
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